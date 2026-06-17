榮惠股東會／配息5元 AI毛利占比將放大

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）17日召開股東會，董事長劉世璘表示深耕液冷散熱漸有成果，下半年AI毛利占比將逐步放大，同時將持續深化高層數銅箔基板（CCL）與供應鏈整合優勢，推進北美與歐洲市場布局。股東會並通過配發每股現金股利5元，配發率達88%。

展望下半年，劉世璘認為未來營運審慎樂觀，隨熱交換器等新產品陸續交貨，營運動能堅實。目前CCL供給持續吃緊，特別是AI伺服器使用高層數板耗用量大，公司備料庫存水位從原本1個月逐步拉升至近兩個月，以維持穩定供貨。由於缺料短期難見緩解，產品價格上季已調整一次，將持續與客戶溝通反映成本。

營收方面，該公司說明，5月合併營收1.42億元，年增3.95%，單月表現略受客戶短期拉貨節奏調整影響，部分訂單遞延至6月出貨。累計前五月營收達8.2億元，年增14.9%。

榮惠近期入選台灣指數公司「台灣璞玉指數」的新成分股，顯示經營與獲利能力得到官方認證。劉世璘感謝受到主管機關肯定，將持續提升產競爭力。

該公司說明，公司目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭（QD）、感應器、PCBA、金屬機構件等。下半年要新產品是熱交換器，至於電子閥門與幫浦則在客製化設計階段。公司以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶涵蓋FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板的一站式服務，非日系客戶佔比已攀升約25%，降低單一市場波動風險。

歐洲子公司登記程序近期正式啟動，以德國與斯洛伐克為核心建立歐洲完整生產鏈與銷售通路，整體營運同步覆蓋亞洲、美洲與歐洲三大市場。此外，股東常會決議配發每股現金股利5元，配發率達88%，為歷史次高水準，持續與股東共享營運成果。