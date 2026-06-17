大立光衝上5,245元 短短兩個月股價翻倍大漲145%

大立光（3008）積極布局CPO領域，兩家外資先後喊出5,000元的目標價，最高上看5,325元，台股17日下跌，大立光則是開高走高的表現，一度衝達5,245元，為2018年8月以來新高，股價重登5,000元之上，統計2個月的時間，大漲3,110元，漲幅145.66%。

大立光今年首度參加台北國際電腦展，秀出旗下CPO新品，整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列，並已申請專利；大立光董事長林恩平在股東會時針對市場關注的CPO布局公布新進度，透露9月以前計劃架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將邀請一家潛在FAU（光纖陣列單元，Fiber Array Unit）客戶來看。

在手機業務部分，林恩平表示，今年客戶排程與往常不同，大客戶部分新機將在明年第1季亮相，旺季效應可能延後，今年第4季將會是最忙的一季。

外資也看好大立光在CPO領域的布局，先前有兩家外資發出報告調高大立光目標價，其中一家評等由中立調升至買進，目標價由上3,060元上調至5,325元，為目前法人圈中最高目標價；另有一家歐系外資給予大立光買進評等，目標價從3,150元調高至5,000元。

大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元；大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。

大立光早盤以5,065元開出，一口氣衝上5,000元關卡，一度拉升至5,245元，為2018年8月以來的新高，大立光從4月的盤中低點2,135元一路走高，股價翻倍大漲3,110元（統計至盤中高點5,245元），漲幅145.66%。