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景碩調整現金股利配息率 7月2日除息交易
載板廠商景碩（3189）16日公告公司調整現金股利配息率，除權（息）交易日：115/07/02。公司說明因公司流通在外股份數量變動，故調整現金股利之配息率。
景碩公告原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣799,620,430元，每股配發新台幣1.75元，變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣799,620,430元，每股配發新台幣1.51756444元。
景碩公告普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣799,620,430元除權（息）交易日:115/07/02最後過戶日:115/07/03停止過戶起始日期:115/07/06停止過戶截止日期:115/07/10除權（息）基準日:115/07/10普通股現金股利發放日期:115/07/24。
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