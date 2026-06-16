景碩調整現金股利配息率 7月2日除息交易

PCB鑽針廠商尖點（8021）今日起已遭主管機關要求改人工管制撮合，不過股價越關越大尾，今日續收紅收518元，上漲12元，尖點並依據主管機關指示公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。自結5月單月每股稅後純益 (EPS) 0.79元。

2026-06-16 16:21