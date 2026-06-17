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全新4月 EPS 0.39元 正新0.22元
磊晶廠全新（2455）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結4月淨利7,174萬元，年增100.6%，每股純益0.39元。
受惠於AI資料中心對磷化銦（Inp）磊晶需求激增，全新基本面有望跳高，近期股價走勢強勁，昨日強攻漲停價405.5元收市，上漲36.5元。
全新表示，受惠全球AI資料中心建置熱潮及光通訊技術世代更迭，預期今年營收結構將持續優化，光電子業務將晉升為驅動成長的核心引擎，帶動2026年業績邁向高成長軌道。
【記者邱馨儀／台北報導】正新（2105）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公布自結4月稅後純益7.22億元，年增204.6%，每股純益0.22元。
近期因地緣政治造成原料短缺、價格上漲，市場需求增溫及產品價格調漲，正新獲利明顯提升，4月營收86.29億元，年增9.8%，獲利成長幅度遠高於營收。
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