禾伸堂5月 EPS 1.02元 尖點0.79元

被動元件廠禾伸堂（3026）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結5月獲利1.68億元，年增207.44%，每股純益（EPS）1.02元。

受惠被動元件市場價量齊揚，禾伸堂股價自今年5月初盤中低點202元，一路飆漲到昨日盤中高點915元，波段漲幅高達353％，昨日收在815元，下跌25元，跌幅2.98％。

展望後市，禾伸堂董事長唐錦榮先前表示，AI伺服器對電力要求提升，積層陶瓷電容（MLCC）用量更是有增無減，在電力改變創造的需求下，推升MLCC量價齊揚，「市況從來沒像今年這麼好」。

禾伸堂已著手擴產，預估今年第3季至明年首季陸續進駐新設備，今年底可新增二至三成產能，明年再多三至四成。

【記者尹慧中／台北報導】PCB鑽針廠尖點（8021）遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公布自結5月稅前盈餘1.72億元，年增343.18%，歸屬母公司業主淨利1.16億元，年增363.14%，每股純益（EPS）0.79 元。尖點雖遭分盤交易處置，昨日股價持續收紅，終場收518元、漲12元。