盟立董座 林世東接任

老牌自動化設備大廠盟立（2464）昨（16）日公告，董事會通過董事長異動人事案，原董座孫弘辭任董事長職務，仍維持其董事身分，由原執行長林世東接任董事長，即日起生效。董事會全體董事並一致決議通過，推舉創辦人孫弘為榮譽董事長。

盟立表示，這項人事異動案，是為奠定公司長遠發展基石並啟動高階領導世代傳承，落實公司永續發展，完成階段性交棒，以成就並支持公司全新布局。

孫弘為盟立創辦人，近40年來傾注畢生心力，引領公司度過各項挑戰並成就今日規模。如今功成身退、完成世代交棒，盟立董事會全體董事一致決議通過推舉孫弘為榮譽董事長。

孫弘原任工研院機械所副所長，擁有美國威斯康新州立大學機械工程博士學位，在台灣齒輪產業界素有「齒輪王」的美譽。他從一名單純的工程師、37年前肩負著「高科技創新」的政策使命創業，率領108名工研院同仁衍生創立盟立公司，發展成為台灣智能製造的先驅，並當選第五屆工研院院士。

盟立董事會昨天並決議，將與科達利及盟英科技合資成立新公司。