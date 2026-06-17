台灣大攻 AI 代理商務

台灣大（3045）昨（16）日宣布與Visa策略合作，將以旗下myfone網路門市做為台灣第一個AI代理式商務（Agentic Commerce）消費場景，推動Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）與Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議。

雙方將共同驗證AI Agent在完成商品選購、授權與支付的完整交易流程，首批將從台灣大Open Possible聯名信用卡用戶優先體驗。

台灣大總經理林之晨表示，Agentic Commerce從概念走向真實消費場景，關鍵不只在技術本身，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。

他說，台灣大透過電信服務、momo電商與新科技事業覆蓋多元場景；將AI深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務領域，建立AI代理商務落地的重要戰略基礎，此次與Visa合作，是台灣大AI應用布局前進Agentic Commerce的重要起點。