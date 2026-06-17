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精聯拓展海外版圖

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

自動識別與資料收集（AIDC）廠精聯（3652）昨（16）日舉行股東會，公司表示，受惠於市場拓展成效逐步顯現，及客戶採購需求續增溫，看好營運優於去年。

精聯2025年營收24.5億元，創歷史新高紀錄，稅後純益1.01億元，每股純益1.34元，股東會通過配發每股現金股利1.19541788元，並完成董事改選，新董事會成員推選葉佳紋續任董事長。

展望後市，精聯指出，受惠市場拓展成效逐步顯現，以及客戶採購需求持續增溫，今年營收延續正向年成長態勢，各主要市場出貨維持良好水準，配合新案陸續落實與既有客戶需求支撐，帶動整體營運動能持續提升。

精聯預估，今年營運一定優於去年，不僅智能自動化及ESL電子標籤出貨不錯，Window on Arm（WoA）也已經接到一個ODM案子。

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