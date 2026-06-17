建碁搶進智慧教室商機

宏碁集團旗下建碁（3046）搶攻智慧教育市場，昨（16）日宣布子公司AOPEN America與三星電子美國分公司（Samsung Electronics America）策略合作，結合雙方在工業運算與顯示技術領域的核心優勢，共同推動新世代智慧教室整合應用。

法人看好，隨著該教育整合解決方案上市，有望為建碁下半年營運增添新動能。

建碁表示，此次雙方合作，將以邊緣AI（Edge AI）應用落地為核心，透過模組化架構與跨平台整合，加速教育場域的數位轉型，布局全球智慧學習市場。

建碁與三星攜手合作，打造開放且靈活的AI驅動學習平台，並整合英特爾及其他關鍵技術夥伴。該平台支援跨多作業系統並提供強化功能。微軟Copilot提供教育工作者彈性的AI教學輔助體驗。Google Gemini AI助理激發創造力，提升課堂參與度。

此外，透過集中式管理機制，可將顯示設備與運算模組納入IT 管理體系，進行一致性的政策推播、應用更新與權限控管，有效提升教學現場與管理效率。

建碁與三星聯手的教育整合解決方案，預計於2026年6月底於美國佛羅里達州舉行的「ISTE 教育科技展」首次亮相，並透過通路合作夥伴，推廣至教育市場。

業績表現方面，建碁5月營收8.04億元，月增15.1%，年增3.53%；前五月營收33.2億元，年增13.1%。