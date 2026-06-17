PCB廠燿華（2367）昨（16）日召開股東會，董事長張元銘表示，持續優化產品結構，力拚下半年優於上半年，並聚焦AI、高速運算（HPC）及低軌衛星等新興應用市場，作為下一階段成長動能。燿華總經理叢守璞會後受訪並提到，訂單正逐季成長，低軌衛星產品營收占比已逼近30%，是成長最快的應用。

燿華上半年營運受缺料干擾，首季稅後淨損2.85億元，每股淨損0.4元；前五月合併營收66.33億元，年減約8%。燿華說明，第2季看起來還是保守，但該公司已陸續啟動漲價，有助改善毛利率。

展望未來，叢守璞指出，除了持續開拓低軌衛星應用市場，AI相關產品布局效益預期第4季開始發酵，並持續產品結構優化，目標明年低軌衛星與AI兩大領域營收占比可望超過50%。

海外廠區動態方面，燿華泰國新廠已於第1季進入試量產階段，5、6月開始逐步投產，訂單已達滿載，不過人員培訓需要時間，預計下半年量產出貨，目標今年第4季產能利用率可望滿載。

燿華指出，泰國廠第一期啟用後，第二期已開始導入設備，因應客人認證完成後產能需求成長，最快二期廠區可於明年上半年完工。