毅嘉奪 AI 光通訊大單 躍居輝達重要夥伴

毅嘉（2402）昨（16）日於股東會報喜，奪下供應輝達等AI大咖的美系光通訊大廠訂單，成為輝達等指標AI廠重要夥伴之一，且「客戶要貨量很多」，更出手包下毅嘉馬來西亞新廠光通訊產能，預計第3季起開始量產出貨。

毅嘉光通訊訂單滿手，下半年營運有看頭。毅嘉執行長曾恭勝預告，隨著新品出貨效益將在下半年發酵，整體營運有望逐季走升，不僅車用業務穩健成長，光通訊業務也會比去年更明顯貢獻業績，將盡全力滿足客戶需求。

毅嘉指出，由於美系光通訊客戶「要非常多」，目前光通訊訂單應接不暇，下半年起「會非常忙碌」，該公司除了盡力滿足客戶需求之外，也正在積極評估於馬來西亞新廠附近再次擴產，全面搶攻光通訊市場商機。

據悉，毅嘉掌握二家美系光通訊客戶，均為市場大咖，其中，客戶英文名第一個拼音為「C」的客戶還包下毅嘉大馬新廠產能，顯示訂單能見度不僅相當高，需求也非常強勁。

法人預估，毅嘉新產能開出後，光通訊產品明年營收比重將達到雙位數百分比，未來幾年訂單規模則有四至五倍的成長力道。

毅嘉大馬新廠主要聚焦於光通訊相關PCBA（組裝電路板） 與PCB（印刷電路板）生產製造，為公司布局高階光通訊、高速傳輸及高附加價值產品的重要生產基地，預期該新廠效益將可望於下半年逐漸顯現，並推升淨利率向上。

毅嘉馬來西亞一期新廠占地面積約3萬平方公尺，共四層樓，總面積超過5.5萬平方公尺，全廠區採GBI（Green Building Index）綠建築設計，預計將可以為當地創造超過1,000個就業機會。

毅嘉成立於1983年，早期以生產手機按鍵為主，2000年跨足軟板製造領域，目前以機構件整合、軟板與軟硬結合板為主要業務；其中，軟、硬結合板以及打樣業務正在切入光通訊市場，預料光通訊營收比重有望快速擴大，成為僅次於車用的第二大業務。

因應新事業布局，毅嘉先前宣布，擬以現金方式策略投資光通訊零組件廠商杰華精密，投資總金額不超過7,400萬元，藉此跨入光通訊金屬零組件領域生產製造，強化關鍵零組件與模組整合的整體競爭力。

毅嘉今年前五月營收49.46億元，年增14.8%，且近三個月營收均達到10億元之上。法人推估，隨著毅嘉光通訊產品出貨動能開始變旺，預估第3季業績有望較第2季跳升，且一路暢旺至第4季，力拚全年營運優於去年。毅嘉昨天股價漲1.5元、收70元。