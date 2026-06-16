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日電貿獲利／自結5月1.41億元、年增7,150% EPS 0.49元
被動元件代理商日電貿（3090）16日公布5月自結數，單月歸屬母公司業主淨利1.41億元，年增7,150%，每股純益0.49元。
日電貿今年首季營收44.92億元，年增18.34%；歸屬母公司業主淨利4.8億元，年增37.14%，每股純益1.70元。展望後市，AI伺服器與高階AI晶片需求持續推升被動元件用量。隨GPU功耗提高、機櫃電力架構日益複雜，高容值積層陶瓷電容（MLCC）、鉭電容、固態電容及鋁電解電容需求同步升溫，部分AI相關產品已出現缺貨與交期延長情況。
日電貿表示，目前美系四大雲端服務供應商資本支出展望仍偏正向，AI基礎建設、雲端系統更新及客製化晶片布局持續推進，2026年AI伺服器成長率不排除上修至20%。隨各大GPU及ASIC伺服器於今年下半年至2027年陸續放量，高階被動元件需求仍具延續性。
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