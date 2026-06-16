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持續擴充產能 廣達辦理現金增資參與發行海外存託憑證

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

為滿足擴產資金需求，廣達（2382）董事會16日通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬發行普通股2億至2.45億股，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，廣達計畫將這筆資金投入到美國擴廠上。

廣達公告表示，發行價格暫定以(a)訂價日當日公司普通股於台灣證券交易所（「交易所」）之收盤價，或(b)訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之公司普通股於交易所收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格。再以普通股參考價格乘以每單位海外存託憑證所表彰之公司普通股股數，並以訂價日當日新臺幣兌美元匯率換算為美元計價之海外存託憑證基準價格據以訂定之。

本次現金增資發行新股，將保留發行新股總數10% 由符合認購資格之員工認購，其餘90%依前揭股東常會決議，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。

廣達 美國 增資

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