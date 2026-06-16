精聯股東會／看好今年營運優於去年

自動識別與資料收集（AIDC）廠精聯（3652）16日舉行股東會，展望後市，受惠於市場拓展成效逐步顯現，及客戶採購需求持續增溫，精聯看好今年營運優於去年，主因幾個市場表現非常好，包含智能自動化及ESL電子標籤，另外Window on ARM（WOA）也已接到一個ODM案子。

精聯2025年營收24.5億元，創下歷史新高紀錄，稅後純益1.01億元，每股純益達1.34元；股東會通過配發現金股利約1.2元，並完成新一屆董事會改選。

展望後市，精聯指出，受惠市場拓展成效逐步顯現，以及客戶採購需求持續增溫，今年營收延續正向年成長態勢，各主要市場出貨維持良好水準，配合新案陸續落實與既有客戶需求支撐，帶動整體營運動能持續提升。

精聯預估，今年營運一定優於去年，包含智能自動化及ESL電子標籤，另外Window on ARM也已經接到一個ODM案子，公司前兩年開始在墨西哥、越南、印度開始投入人力，相關市場近年業績強勁成長。

在業績表現方面，精聯今年5月營收2.49億元，月減3.16%、年增42.4%；累計精聯今年前五個月營收達11.28億元，年增21.2%，為同期新高紀錄。