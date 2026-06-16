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越關越大尾…尖點股價狂飆收518元 自結5月EPS 0.79元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

PCB鑽針廠商尖點（8021）今日起已遭主管機關要求改人工管制撮合，不過股價越關越大尾，今日續收紅收518元，上漲12元，尖點並依據主管機關指示公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。自結5月單月每股稅後純益 (EPS) 0.79元。

尖點公告 115 年 5 月份單月營業收入達到 6.2 億元，較去年同期大幅增長 86.29%。5 月單月稅前淨利達 1.72 億元，年增 343.18%、歸屬於母公司業主淨利約為 1.16 億元，年增 363.14%，單月每股稅後純益0.79 元。

尖點於5月26日召開115年股東常會。會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2元。另外為加速技術升級並深化長期合作關係，該次股東會正式通過私募無擔保可轉換公司債案，發行總面額上限為6億元，後續將依相關程序辦理。

公司當時說明，該次私募導入全球PCB與IC載板產業具關鍵地位之三大指標廠商—欣興（3037）、金像電（2368）及臻鼎-KY（4958）參與投資，成為尖點科技策略性投資人。其中關係人欣興電子已取得證交所核准同意，於面額2.1億元額度內參與應募。針對產能布局，尖點指出，本次私募籌得資金將全數用於購置位於台灣的中壢新廠，用以擴增微型化與高性能鍍膜鑽針等高階產品產能，因應高階市場需求持續成長。

尖點5月14日公告最新營運成果。115年第1季歸屬母公司業主淨利達1.69億元，季增12.7%、年增高達225%，單季每股稅後純益達1.17元，首季獲利已達去年度全年獲利四成以上水準。累計今年前四個月合併營收達18.65億元，較去年同期顯著成長54.21%。

受惠於AI、高速運算（HPC）及高速通訊應用需求快速成長，尖點科技高階鑽針產品結構優化有成，去年度合併營收達44.1億元，年增25%；稅後淨利3.89億元，年增89%，去年每股稅後純益2.75元。

尖點

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