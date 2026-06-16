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0050納入成分股 臻鼎、南電再掀起比價行情

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎旗下禮鼎董事長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

富時日前公布元大台灣50（0050）追蹤指數「富時臺灣50指數」成分股定期審核結果，新增PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、南電（8046），調整結果將於6月18日收盤後生效，也帶動相關PCB族群個股再度掀起比價行情。臻鼎今日以624元作收，上漲34元。南電收902元，上漲42元，雙方再次掀起比價行情。

臻鼎為PCB龍頭廠商近年積極開拓載板與多元硬板應用。臻鼎日前指出，預期在 AI 算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，以及新產能持續建置之下，2026 年將是新一輪成長周期的起點。公司目標今年伺服器/光模組業務營收成倍增長，並進一步提高 IC 載板營收目標至年增 80%以上。同時，隨著營運結構朝向高技術門檻、高附加價值與更佳產品組合方向升級，公司整體營運規模與獲利能力將同步提升。

臻鼎日前公布2026 年 5 月合併營收為新台幣 162.01 億元，年增37.4%，月增 6.6%，再創歷年同期新高。累計前五月營收達新台幣 721.26 億元，年增 10.18%，亦刷新歷年同期紀錄，顯示在高階 AI 應用需求帶動下，公司營收規模穩步墊高。另外臻鼎也上修載板營收目標年成長至80%以上。

臻鼎表示，5 月營收站上今年以來高點，並呈現強勁年增表現，主要受惠四大產品應用均較去年同期成長。其中，高階 AI 相關產品拉貨動能升溫，帶動伺服器/光模組業務成長幅度最為顯著，營收年增近 250%；IC 載板業務則緊接其後，營收年增近 80%，兩大業務雙雙改寫單月歷史新高。累計今年前五月，伺服器/光模組及 IC載板之合計營收占比已突破 21% ，顯示公司營運重心由過往深耕之消費性電子領域轉向 AI 全產業鏈之戰略轉型正逐步發酵。

此外，臻鼎提到，近期正式加入 NVIDIA MGX生態系，以高層數、高速傳輸的 PCB 核心技術，支援第三代 MGX 系統架構在高密度、模組化與去線纜化設計下的關鍵需求。臻鼎表示，能夠加入該生態系，不僅代表公司在高階 PCB 技術、品質可靠度與量產能力上獲得國際級肯定，也展現臻鼎正逐步深化其在全球 AI 運算供應鏈中的關鍵角色。

南電 臻鼎 個股

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