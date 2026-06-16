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互盛股東會／通過配息2.7元 殖利率6.13%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

互盛（2433） 16日舉行股東常會，會中通過2025年財務報告及盈餘分配案。互盛2025年合併營收新台幣27.2億元，稅後淨利為新台幣4.4億元，每股稅後盈餘為3.05元；股東會並決議通過每股配發現金股利2.7元，若以6月16日收盤價44.05元計算，互盛現金殖利率約6.13%，持續以穩健配息回饋股東。

回顧2025年，互盛營運受到全球地緣政治風險、關稅政策及國際貿易環境波動等不確定因素影響，整體營收及獲利較前一年度下滑。面對外部環境變化，互盛仍維持穩健財務體質，並持續強化核心事業經營效率，穩固營運基礎。

展望2026年，互盛將持續推動「技術深耕、業務擴展、風險控管」三大經營策略，深化數位辦公與一站式辦公整合服務布局。互盛5月合併營收為新台幣2.32億元，年增5%；累計1至5月合併營收為新台幣11.39億元，年增1%，展現穩健營運動能。面對企業採購與辦公服務需求逐步回溫，公司將持續提升營運效率，推動全年營運穩健發展。

互盛台灣事業主要代理理光(RICOH)事務機器的銷售。面對企業對數位辦公、行動辦公、資安防護與ESG減碳服務需求升溫，互盛將持續透過加值整合平台，延伸既有顧客需求並開發新顧客，提供企業一站式辦公整合服務，協助顧客提升營運效率與管理效益。

在ESG與數位賦能方面，互盛將結合@Remote物聯網技術、Green Report環保報告書、低能耗辦公設備、印量控管、文件數位化減碳方案及客服APP等服務，協助企業掌握辦公設備使用與碳排情形，並以更即時、精緻的服務體驗，提升服務附加價值與顧客黏著度。

在大陸事業部分，互盛持續專注事務機器業務，並以新開發台數與運轉台數累積作為營運基礎。隨著當地刺激景氣政策逐步推出，若市場需求逐步回溫，將有助於大陸事業穩定累積設備基盤，並持續貢獻合併營收與獲利。

精緻服務、顧客滿意是互盛長期經營的首要宗旨。未來，互盛將持續強化售前、售中到售後的專業服務能力，以數位辦公、低碳營運與一站式整合服務為成長主軸，並以穩健經營與持續創新，協助企業顧客提升營運效益，與股東及合作夥伴共享長期成果。

營收 新台幣

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