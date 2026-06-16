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PCB 熱度不減 台光電目標價獲外資上調到 6,022 元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

印刷電路板（PCB）熱度不減，大和資本將台燿（6274）目標價上調到2,122元之後，又將台光電（2383）目標價由 5,234 元上調至 6,022 元，預估本益比從43倍上調到48倍，以反映獲利成長曲線加速。

台光電在6月16日強勢開盤，最高漲到5,220元，到12時45分雖下滑到5,100元，仍比前一日上漲70元，漲幅1.3%。

大和資本認為，台光電憑藉銅箔基板（CCL）規格升級、材料創新與產能擴張，持續強化在 AI 伺服器與高速網通市場的領導地位，長期成長潛力看好，維持買進評等。

大和資本指出，台光電規格升級為核心成長動能，在高階 CCL 市場保持領先，並確保供應鏈多元化以降低玻纖短缺風險，2027 年可望新增 ABF CCL 產能，進一步支撐平均售價與市占率。

台光電 台燿 網通

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