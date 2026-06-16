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菱光盤中強拉大漲逾7% 為何湧入買盤？

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

全球前兩大接觸式彩色影像感測器（CIS）廠菱光（8249）16日股價開平震盪後，接近上午11點20分時湧入買盤，股價急速拉升，盤中最高觸及54.8元。截至中午12點28分，股價暫報54.3元，上漲3.6元，漲幅7.10%，成交量較昨日顯著放大。

展望後市，菱光表示，公司正積極布局紅外線IR產品領域。由於地緣政治與國際局勢演變，無人載具市場對感測元件需求升溫，帶動年度訂單需求量較去年成長。旗下紅外熱成像模組產品採用模組化設計並導入AI影像處理，正積極接觸歐美市場，預計IR產品線將成為未來營運成長的核心動力。

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