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環球晶飆漲停天價重返千金股行列 台勝科、合晶也同步亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

環球晶（6488）16日開高走高衝上漲停1,045元，寫歷史新高，同時也重返千金股行列；台勝科（3532）、合晶（6182）也同步亮燈漲停，矽晶圓三雄成為盤面上的強勢指標。

環球晶早盤以983元開高後急速衝上漲停1,045元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1,900張，重登千元；台勝科以370元開高後也是快速衝上漲停394.5元鎖死，排隊買單超過4,500張，股價創2007年7月以來新高；合晶重登百元，以104元開高後直衝上漲停107元鎖死，排隊買單超過21,000張，為2008年9月以來新高。

環球晶董事長徐秀蘭曾透露，今年市況較去年好非常多，希望下半年的價格可以合理反映成本提高的情況，且獲客戶支持；在產品應用上，除AI需求很強之外，包括車用、工業用產品也陸續回復中。

環球晶表示，目前12吋產能滿載，其他中小尺寸矽晶圓稼動率也高，能見度已達第3季。

台勝科對今年的營運也樂觀看待，雖然上半年因新廠折舊攤提費用增加獲利表現不如預期，但下半年在矽晶圓市場好轉下，目前8吋及12吋矽晶圓廠滿載生產，對未來營運展望樂觀，下半年獲利可望優於上半年。

環球晶 合晶 千金股

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