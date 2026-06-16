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穎崴股東會行情升溫 股價重返萬元關卡以上

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜。記者尹慧中／攝影
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜。記者尹慧中／攝影

穎崴（6515）股東會預訂2026 年 6 月 17 日舉行，會中將全面改選9席董事，今日股價反應股東會行情升溫重返萬元關卡。早盤最高來到10150元。

穎崴日前公告2026年5月自結營收達10.73億元，較上月增加8.48%，較去年同期增加119.79 %；創單月次高，累計2026年前五月合併營收為50.43億元，較去年同期增加46.48%。公司說明，受惠於全球AI與HPC客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨。

穎崴也提到，在AI、HPC、CPU、AP相關應用產品持續拉貨，使5月營收維持高檔，再次突破10億來到歷史次高。高雄仁武廠區新產能開出以來，經過1個多月的調適期，在產能調配及工序優化下，良率持續提升，帶動整體稼動率及產出已符合預期水準，未來幾個月將加速去化在手訂單，迎接更多AI應用在高階 Test Socket 及 MEMS Probe Card需求，隨著新產能量產持續開出，將持續為公司營收挹注成長動能。

股東會 營收 穎崴

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