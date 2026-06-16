又一家外資喊5,000元目標價 大立光衝漲停飆出逾6年新高

大立光（3008）積極布局CPO領域，雖然外資近期有看好喊買的報告，也有改採中性觀點，降評至中立的看法，但歐系外資最新報告則是給予買進評等，且將目標價調高至5,000元；大立光16日開高走高衝上漲停4,860元鎖死，為2020年2月以來的新高價。

大立光早盤以4,480元開高後再衝上漲停4,860元，穩步朝5,000元挺進中；大立光表走勢強勁，先進光（3362）也是開高後衝上漲停194元鎖死，排隊買單超過5,000張；聯一光（3441）則是開低走高，衝上漲停81元；今國光（4142）同樣衝上漲停95.3元；玉晶光（3406）、亞光（3019）盤中漲幅逾5%。

大立光今年首度參加台北國際電腦展，秀出旗下CPO新品，整合稜鏡的多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列，並已申請專利；大立光董事長林恩平在股東會時針對市場關注的CPO布局公布新進度，透露9月以前計劃架設好第一條光纖陣列（Fiber Array, FA）自動化試產線，且將邀請一家潛在FAU（光纖陣列單元，Fiber Array Unit）客戶來看。

在手機業務部分，林恩平表示，今年客戶排程與往常不同，大客戶部分新機將在明年第1季亮相，旺季效應可能延後，今年第4季將會是最忙的一季。

外資也看好大立光在CPO領域的布局，先前有兩家外資發出報告調高大立光目標價，其中一家評等由中立調升至買進，目標價由上3,060元上調至5,325元，為目前法人圈中最高目標價。

不過，也有一家美系外資認為，大立光的CPO業務要有實質貢獻可能還需1年半至2年時間，市場預期過分樂觀，將評等降至中立，推測合理股價3,600元；但歐系外資報告則是將給予大立光買進評等，目標價從3,150元調高至5,000元，調幅達59%，也是再度有喊出5,000元目標價的外資。

大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元；大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。