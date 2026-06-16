聽新聞
0:00 / 0:00
CCL 材料出貨旺、啟動擴產增資 雙鍵亮燈漲停
雙鍵（4764）旗下銅箔基板（CCL）材料動能強勁，其他產品線也陸續開拓新市場，今年前四月獲利持續成長，5月營收也年增逾四成，並規劃增資、擴產。雙鍵16日盤中股價以305.5元亮燈漲停，成交量2,800餘張。
雙鍵5月營收3.12億元，年增42.49%；前五月累計營收14.71億元，年增27.14%。雙鍵也公告4月自結獲利，稅後純益3,600萬元，年增240%，每股純益（EPS）0.42元；前四月EPS1.45元。
雙鍵旗下應用於高階CCL板材的5G／6G材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫。今年預期產能放大，董事會並於3月通過辦理現金增資發行普通股6,000張，並發行國內第二次有擔保轉換公司債5億元，以償還銀行借款。6月董事會並決議辦理現金增資發行普通股600萬股。
雙鍵也指出，未來除持續開發5G／6G材料外，也將耕耘COC電子材料、阻燃電子材料及其他電子材料。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。