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CCL 材料出貨旺、啟動擴產增資 雙鍵亮燈漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雙鍵（4764）旗下銅箔基板（CCL）材料動能強勁，其他產品線也陸續開拓新市場，今年前四月獲利持續成長，5月營收也年增逾四成，並規劃增資、擴產。雙鍵16日盤中股價以305.5元亮燈漲停，成交量2,800餘張。

雙鍵5月營收3.12億元，年增42.49%；前五月累計營收14.71億元，年增27.14%。雙鍵也公告4月自結獲利，稅後純益3,600萬元，年增240%，每股純益（EPS）0.42元；前四月EPS1.45元。

雙鍵旗下應用於高階CCL板材的5G／6G材料，已大入大廠供應鏈，出貨動能持續增溫。今年預期產能放大，董事會並於3月通過辦理現金增資發行普通股6,000張，並發行國內第二次有擔保轉換公司債5億元，以償還銀行借款。6月董事會並決議辦理現金增資發行普通股600萬股。

雙鍵也指出，未來除持續開發5G／6G材料外，也將耕耘COC電子材料、阻燃電子材料及其他電子材料。

CCL 增資 營收

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