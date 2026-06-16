CCL 材料出貨旺、啟動擴產增資 雙鍵亮燈漲停

受到美股強勢表現與台積電（2330）ADR大漲帶動，台股16日開盤表現亮眼，集中市場指數一度漲逾340點、觸及45,737點。隨後因權王台積電盤中翻黑壓抑整體上攻動能，致使大盤指數於45,200點至45,800點之間呈現高檔震盪整理。然而，被動元件族群在法人籌碼回補與產業基本面利多的雙重推進下持續走強，成為今日市場焦點之一。

2026-06-16 11:31