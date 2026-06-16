國巨觸千元、華新科漲停創高 被動元件雙龍頭今年來狂飆逾300%

受到美股強勢表現與台積電（2330）ADR大漲帶動，台股16日開盤表現亮眼，集中市場指數一度漲逾340點、觸及45,737點。隨後因權王台積電盤中翻黑壓抑整體上攻動能，致使大盤指數於45,200點至45,800點之間呈現高檔震盪整理。然而，被動元件族群在法人籌碼回補與產業基本面利多的雙重推進下持續走強，成為今日市場焦點之一。

龍頭大廠國巨*（2327）先前遭外資連續8個交易日調節，但在15日出現關鍵轉折，外資反手回補1.22萬張，三大法人合計買超13390張；今日早盤國巨以970元開高後隨即獲買盤挹注，盤中觸及1,000元大關，儘管中場漲幅收斂至3%左右，仍維持強勢的高檔整理格局。

華新科（2492）則展現強勁走勢，股價直奔漲停板494元，不僅刷新歷史新高，更同步激活族群氣勢，帶動華容（5328）、雷科（6207）、大毅（2478）、光頡（3624）、蜜望實（8043）等個股在盤中一度連袂亮燈漲停。

累計2026年以來，以今日高點計算，國巨累計漲幅近333%，華新科達322%，蜜望實亦接近159%

本輪被動元件族群的強勢表現，主要受惠於產業供需結構的實質改善。華新科總經理曾明燦日前於股東會中指出，目前市場接單動能顯著優於預期，製造業關鍵指標接單出貨比（B/B Ratio）已由先前的1.2至1.3進一步提升至1.3至1.4，顯示接單速度持續大於出貨能力，預估這波供需吃緊的狀況將一路延續至2027年至2028年。

曾明燦強調，近期急單增加全數由終端需求所驅動，並非過去景氣擴張末期常見的客戶囤貨或重複下單（Overbooking），且市場價格並未出現異常波動，顯示整體的健康需求結構具備高度支撐力。

在產能布局方面，高附加價值產品的轉型已成為大廠提升毛利率的關鍵。華新科目前將擴產重心全面轉向薄膜電阻與特殊電阻等高階領域，內部規劃未來產能將以倍數成長為目標；至於一般規格的電阻及MLCC（積層陶瓷電容），則維持每年10%至15%的產能穩定擴張。

法人分析指出，隨著AI伺服器、高速運算（HPC）以及車用電子等高階應用需求同步升溫，被動元件產業正正式進入新一輪的景氣成長循環。