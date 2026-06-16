南亞科再創431.5元歷史新高 矽力、環球晶雙雙漲停

台股16日早盤高檔震盪，晶圓代工龍頭台積電（2330）目前維持平盤在2,375元，不過盤面資金持續聚焦記憶體及部分IC設計個股。南亞科（2408）延續強勁攻勢，盤中最高衝上431.5元，再創歷史新高，目前暫報427元，漲幅7.9%；而類比IC廠矽力*-KY（6415）、環球晶（6488）則雙雙攻上漲停板。

記憶體產業供需緊張仍是市場追價的重要背景。路透日前報導，美國汽車、零售、電子及電信等產業團體示警，AI資料中心大量吸收記憶體產能，已使一般消費電子、汽車及通訊設備所需晶片供應更加吃緊，並可能進一步推升終端產品價格。

供給端短期內也難以快速追上需求。SK海力士日前表示，計畫未來五年將晶圓產能擴增一倍，以因應AI帶動的記憶體需求，但供應瓶頸可能一路延續至2030年；三星電子則預警，隨大型科技公司持續擴建AI資料中心，全球晶片短缺情況可能在2027年進一步惡化。相關訊息持續強化市場對記憶體價格與獲利成長的預期。

市場同步關注全球晶圓需求回升及美國擴產進度。路透報導，環球晶已著手準備美國德州廠第二階段擴建設計，待取得客戶承諾後即可加快推進；公司先前已啟用當地先進12吋矽晶圓廠，並規劃追加最高40億美元投資，以滿足美國客戶對在地晶圓供應的需求。

華爾街日報近期報導，英飛凌因AI晶片需求強勁，已提高2026年度投資規模；STMicroelectronics也將今年資料中心業務營收目標上修至約10億美元，反映AI伺服器對電源控制、供電效率及周邊類比晶片需求同步升溫，國際同業展望轉強也為相關族群增添想像空間。