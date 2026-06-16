台股開高 記憶體族群強勢

受惠美股上揚帶動，台股16日開高，由於美光股價大漲，早盤記憶體族群強勢。除了南亞科（2408）、華邦電（2344）以外，模組廠宜鼎（5289）等也明顯表態，其他具有漲價題材的被動元件、矽晶圓等族群，也成為盤面亮點。

法人分析，記憶體供給端為滿足AI世代的需求，其產品路徑，將較以往更依賴先進封裝技術，而相關技術障礙將造成供給端難以在短期內大量擴出新產能，進而使得產業持續保持在相對偏緊的供需狀態。尤其隨著代理式AI（Agentic AI）世代的到來，記憶體產業正經歷一場前所未有的結構性變革。

法人認為，過去記憶體市場主要受個人電腦與智慧型手機的作業系統升級周期驅動，而今AI資料中心的建設已成為需求增長的核心推力。市調機構推估，2026年AI與伺服器將消耗全球66%的DRAM供應量，記憶體將從單純的零組件，轉變為關鍵的戰略資源。