今年智慧手機銷量可能因為記憶體價格上漲而出現年減，但因高階機種較不受影響，法人看好玉晶光（3406）受惠新世代iPhone的上市，在潛望式鏡頭的市占率將提升，並嘗試送樣可變光圈鏡頭，明年可望取得小幅市占。

法人分析，在記憶體成本提高下，可能有部分品牌降低或維持鏡頭規格，以控制整體成本，不過對高階機種影響較低。近來光學元件廠陸續宣布跨入CPO領域，市場傳出玉晶光已送樣進行認證，但CPO的技術門檻相當高，尤其是對準精度，同時量產仍需一到兩年，短期對營收挹注有限，但有利長期成長動能。權證發行商表示，看好玉晶光後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期80天以上的權證靈活操作。（中國信託證券提供）

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