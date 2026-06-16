仁寶、智邦 押寶長天期

美伊停戰，亞股一片火紅，台股也急彈逾千點。隨市場氛圍轉偏多，多頭再次追捧盤面指標族群。其中「外資升價股」仁寶（2324）、智邦（2345）昨（15）日股價均大漲超過4%，表現相當亮麗搶眼。外電指出，美伊雙方將於19日簽署「和平協議」，並解除港口封鎖，荷莫茲海峽也將即將重開。消息傳來，激勵亞洲股市全面大漲。

高盛證券指出，仁寶5月營收雖與4月持平，但仍高出預期約9%，預期6月營收將較5月成長。季度來看，隨仁寶營收結構多元化、及預計第2季末投產美國新廠，高盛預估仁寶第2季與第3季營收將分別年20%與32%。

就營運展望來看，高盛指出，受益AI伺服器業務貢獻增加、全球產能擴張、及產品組合向高階機種升級帶動，高盛上調2026~2028年營收各9%、13%、9%。基於營運優於預期，高盛將仁寶目標價由34.7元上調至39.5元。

智邦方面，麥格理證券指出，由於受到交換器市場高達57%的年複合成長率帶動，使得產品出貨高速成長，配合市占率提升、高速傳輸需求以及代理型 AI（agentic AI）驅動，智邦展望正向樂觀。由於調高來自ASIC的營收預估，以及Neocloud和光交換器的營收貢獻，麥格理將智邦2027年與2028年的預估每股純益（EPS）上調6%與10%，目標價由3,300元調升至3,500元。

權證發行商建議，看好仁寶、智邦等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。