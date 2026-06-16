電子次族群 短多追價

台股昨（15）日受惠外資持續回補，延續反彈走勢，國巨*（2327）、環球晶、大立光等被動元件、矽晶圓、光學元件族群強勢點火，吸引短多積極追價，法人預期後市仍有上檔空間，建議掌握盤面輪動節奏短打因應。

美伊戰事落幕倒數計時，帶動市場風險偏好回升，全球股市啟動慶祝行情，在美股期貨電子盤持續上揚帶動下，日、韓股市昨日分別收漲4.9%、5.2%，台股開高走高，重登45,000點整數關卡，呈現量縮價揚格局。

盤面上漲家數約占六成，其中，被動元件、矽晶圓、光學元件等三大電子次族群挾AI外溢效應，多頭攻勢猛烈，國巨*、禾伸堂、華新科、凱美、環球晶、台勝科、合晶、中美晶、大立光、玉晶光、先進光、亞光等漲幅達8.5%至9.9%不等。

AI浪潮重塑被動元件產業價值鏈，法人看好，台廠可望迎接MLCC排擠效應、鉭電容需求爆發、車用鋁電容轉單效應等三大成長機會，近期類股氣勢如虹，國巨*昨日股價早盤強鎖漲停收940元新高，帶動禾伸堂、華新科、凱美等同步攻頂。

隨AI、HPC及記憶體需求增溫，8吋及12吋晶圓需求明顯改善，矽晶圓廠拜客戶積極回補庫存，拉貨速度優於預期，法人預期下半年逐步啟動漲價，環球晶昨日獲外資及投信攜手買超，股價漲停收950元，蓄勢挑戰前高，台勝科、合晶、中美晶跟進先後亮燈。

展望後市，大型本國投顧分析，台股雖然接連收復短期均線，日KD指標黃金交叉，但本波反彈最大隱憂在於連續三日成交量低於20日均量，出現量價背離走勢，顯示投資人信心不足，研判量能到位前，短線在43,000至46,500點間震盪換手機率較大。