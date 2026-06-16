創新板法說會 12連發

臺灣證券交易所發展創新板，今年攜手台經院及資策會發布前瞻產業研究報告，而為深化創新板企業與市場的連結，並將於6月22日至26日舉辦今年上半年創新板公司法人說明會，邀請金萬林-創（6645）、鈺寶-創等12家參與。

12家創新板公司，除金萬林-創、鈺寶-創之外，還有暉盛-創、聯友金屬-創、奧義賽博-KY創、巨鎧精密-創、倚天酷碁-創、嘉雨思-創、聚賢研發-創、富田-創、邦睿生技-創及錼創科技-KY創等。

進一步看12家與會創新板公司的核心業務及發展亮點，金萬林-創代理與銷售許多新藥研發所需的儀器與試劑，協助各醫學中心、大學、科研機構進行多項研究。鈺寶-創長期深耕高階無線音訊傳輸晶片與模組研發，打破標準藍牙與Wi-Fi的頻寬限制，實現超低延遲、無損音質與強大抗干擾能力；暉盛-創為半導體製程設備專業供應商，深耕電漿表面處理技術，具自主研發與製造能力。

聯友金屬-創專注鎢、鈷等稀有金屬之循環再利用，具備獨特且先進之冶煉技術；奧義賽博-KY創為AI資安軟體原廠，聚焦AI自動化威脅偵測、攻擊面管理與AI-SOC服務等產業，將前瞻的AI防禦技術跨足拓展至國防軍工領域。

巨鎧精密-創為專業車用照明與外觀模組製造商，聚焦北美與歐洲改裝車市場，近年導入智慧模組、動態燈訊與輕量化結構設計，提升產品差異化與附加價值。倚天酷碁-創前身為倚天資訊，與宏碁子公司酷碁科技合併並更名，秉持「以科技推動智慧生活風格」的使命，聚焦AI與ICT應用。

嘉雨思-創專注高效能運算市場的高速訊號傳輸介面晶片研發，並已切入國際大廠供應鏈，為嘉澤集團關聯企業，致力解決高速數據傳輸中的訊號衰減與失真問題；聚賢研發-創長期深耕半導體廠務供應系統工程，業務涵蓋氣體、機電等二次配整合工程，以及廠務相關設備的研發。

富田-創具備車用動力系統研發、驗證與量產實力，為國際汽車品牌的供應鏈合作夥伴，結合完整車用動力系統開發經驗與高可靠度的製造優勢；邦睿生技-創為AI精子品質分析檢測儀廠商，提供男性不孕症整體解決方案；錼創科技-KY創為MicroLED研發與製造原廠。