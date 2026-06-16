楠梓電：無私有化計畫

老牌PCB廠楠梓電（2316）本業穩健成長，業外持股滬電股價狂飆，引起外資關注，有機構投資人呼籲楠梓電「私有化」，楠梓電昨（15）日強調，專注本業成長，並無私有化計畫，持續改善經營體質並與投資人溝通。

即便楠梓電強調無私有化計畫，但相關議題昨天仍在市場引發熱議，並激勵楠梓電股價衝上漲停板171.5元收市，大漲15.5元。

楠梓電上周五（12日）舉行股東會，當時有多名股東發言，不贊成處分滬電持股。持股約4%的外資股東Palliser Capital近期關注楠梓電營運，股東會前曾發信建議公司考慮私有化，但未出席股東會。其餘長期投資機構投資人皆有代表出席，則反對私有化與處分滬電持股。

楠梓電公司派與全體董監事持股比重約19.07%，據了解，先前曾有股東介入訴求公司處分滬電持股，不過後續該股東了解公司長期經營之下，態度也轉為支持長期持有。