匯鑽科搶食光通訊商機

專業表面處理大廠匯鑽科（8431）董事長花鐳哲昨（15）日指出，目前正在泰國、越南兩地積極擴產，泰國新產能鎖定光通訊模組的電鍍商機，預計年底前有望量產出貨，挹注營運成長動能。

匯鑽科昨日舉辦媒體茶敘，對今年營運釋出展望。花鐳哲表示，切入陸系光通訊巨頭供應鏈，現階段已完成多項樣品測試，持續導入驗證，估計量產時程落在第4季，明年有望開花結果。

花鐳哲透露，光通訊市場主流將從現有的400G產品邁向800G、1.6T，目前新舊廠合計單日可處理1,100至1,200噸廢水，產能領先泰國電鍍廠同業，將在今年7月完成第一條光模組產線，初期月產能為40至50萬顆，第4季800G新產能就將加入，光模組的長線營收比重目標為20%。

匯鑽科近年來積極轉型，從原先消費性電子跨足AI伺服器、光模組、高容量硬碟及TPU、GPU等高成長市場。