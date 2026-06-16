富邦期貨分析師曹富凱表示，全球金融市場在風險情緒明顯轉變下，出現同步走強格局，資金重回科技與成長型資產，且隨國際地緣政治緊張情勢出現緩和跡象，能源供應風險下降，原油價格延續回落走勢，使通膨壓力預期進一步降溫，有利風險資產表現延續。在多重利多因素推動下，美股市場整體呈齊揚格局，台指期也同步反映外部市場情緒轉強，短線動能明顯改善。

在貨幣政策方面，本周市場將迎來新任聯準會主席華許首次主持的政策會議，市場高度關注政策聲明是否延續先前對降息的期待，或出現較為保守的調整訊號，投資人聚焦於未來利率政策路徑是否出現延後調整的可能性、對經濟成長與通膨預期的最新評估方向，以及資產負債表調整節奏是否有更明確的政策指引。

若整體論述維持溫和中性，未對市場降息預期形成明顯壓抑，則有助維持目前風險資產的反彈結構；反之，若政策語氣偏向緊縮，則可能導致市場波動加劇，短線資金轉向保守。

整體而言，當前市場處於利多與政策風險並存的階段，一方面受惠於全球股市上行、能源價格回落以及地緣政治風險降溫，使風險偏好持續回升，另一方面，政策不確定性仍然存在，特別是主要央行貨幣政策路徑仍具變數，使市場短線仍可能出現震盪格局。（富邦期貨提供）

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