華豫寧更名 轉型投控公司

華豫寧（6474）昨（15）日宣布，董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司，更名為「維夫拉克控股股份有限公司」。

華豫寧表示，轉型為投資控股公司，主要落實事業體獨立發展策略，強化集團長期競爭力及整體經營績效。更名後維夫拉克控股仍維持上櫃。

同時，華豫寧擬以既存分割方式，將電子零組件事業之相關營業，包含資產、負債及營業等，分割移轉至100％持股子公司華豫寧科技。由華豫寧科技發行新股予該公司作為對價，分割基準日暫訂為今年10月1日。

華豫寧預計於8月3日召開第一次股東臨時會，通過相關議案後，向櫃買中心提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上櫃申請。未來各子公司將持續深耕專業領域、發揮資源互補與共享綜效，提升整體營運績效。