美推排中條款 電池廠利多

美國國防部日前公布「1260H」清單，儘管中國大陸商務部回應表達強烈不滿，但美國嚴格執行「排中條款」，法人看好，台灣相關電池及儲能廠商，包含立凱-KY（5227）、熙特爾、新普及台泥等可望獲轉單，進一步擴大海外市占率。

美國國防部公布「1260H」後，2026年6月30日起即禁止政府相關機構與名單上的企業進行任何直接的商業採購與技術往來。根據路透報導，這份名單囊括大陸眾多頂尖科技公司，包括阿里巴巴、百度和比亞迪在內更難進入美國資本市場或承接美國政府業務。

其中，與電池及儲能相關企業包含電池及電動車製造商比亞迪，電池製造商中創新航及億緯鋰能等，疊加此前已經在清單內的寧德時代，大陸動力電池幾家大型主要企業全上榜。

法人表示，美國對電網基礎建設、大型儲能案場以及符合IRA（降低通膨法案）補貼政策的項目，更嚴格的執行「排中條款」，使美國能源商與車廠轉單台灣，尋求更具安全保障的電池產能。包括磷酸鋰鐵（LFP）電池相關廠商立凱電及台塑、台泥旗下高階三元鋰電池能元科技及熙特爾，電池模組廠新普等均有望受惠，進一步擴大海外市場。

立凱電近期傳出打入特斯拉供應鏈，拿到長達20年的合約。立凱規劃斥資3億餘元建置台灣磷酸鋰鐵前驅體5萬噸新產線，預計2027年出貨1.2萬噸，2028年倍增至5萬噸。

熙特爾上月宣布與加拿大能源巨擘Aegis Critical Energy Defence Corp.及美國上市資安大廠Quantum eMotion Corp.達成戰略結盟。