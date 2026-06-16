中國雲端服務大廠（CSP）字節跳動傳出將採購天數智芯的AI推論晶片，預計購入至少5萬顆晶片，並評估使用百度旗下的崑崙芯AI晶片。法人看好，陸系CSP持續推動AI基礎建設發展，有利長期與字節跳動合作ODM廠英業達（2356）後續在L10／L11的出貨動能擴大。

外電報導，字節跳動有意採購上海AI晶片廠天數智芯的推論晶片，採購數量至少5萬顆，使天數智芯成為華為、寒武紀後的第三家中國AI晶片供應商。字節跳動也評估使用百度的崑崙芯AI晶片，中國CSP廠正積極在大陸雲端基礎建設導入自製AI晶片。

據了解，字節跳動採購天數智芯的推論晶片，雖晶片效能未經過市場驗證，但針對單一公司的AI晶片採購數量已經相當驚人，中國CSP廠對於建置AI基礎建設的投資力道積極。

隨著字節跳動投資AI基礎建設需求增加，有望帶動英業達擴大在AI伺服器的接單動能，主要增加L10／L11出貨動能，挹注英業達營運成長。

英業達在AI伺服器客戶群當中除了卡位進入北美雲端服務大廠的ASIC伺服器供應鏈，以及新世代雲端（NeoCloud）廠商，另一大營收主要來源在於長期耕耘中國大陸市場，是當地雲端服務大廠合作廠商，包括字節跳動、騰訊、百度等四大CSP，業者持續擴大AI算力建置，英業達有機會同步受惠。

英業達公告5月合併營收為828.08億元、月減2.3％，創下單月歷史第三高，相較去年同期明顯成長35.3％。累計今年前五月合併營收年成長31.2％至3,679.05億元，改寫歷史同期新高。

法人預期，英業達今年在AI伺服器出貨表現將有機會呈現逐季成長，且下半年出貨動能將明顯高於上半年，全年AI伺服器業績成長力道將超過三成，使英業達伺服器營運占比將超過五成水準，預期英業達今年業績將可望再度改寫歷史新高。