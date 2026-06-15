快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

和碩配現金4元除息日重跌6% 慘陷貼息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
和碩聯合科技。路透
和碩聯合科技。路透

和碩15日除息，每股配發現金股利4元，除息首日參考價89.1元，但一開盤就貼息，以87元開出，雖一度翻紅至90元， 可惜終場仍是以83.5元收盤，慘陷貼息。

和碩除息，早盤以87元開低，一度翻紅至90元，可惜後繼乏力，再往下殺低，一度下滑至83.4元，終場收在83.5元，仍深陷貼息窘境。

和碩貼息，但統計外資買賣超發現，15日外資買超和碩5,599張，終止連九賣，投信及自營商也是買超，分別買超52張、582張，三大法人合計買超6,233張。

和碩5月營收959.63億元，月增10.06%，年增11.99%，為今年單月新高，主受惠資訊、通訊及消費性電子三大產品都成長所帶動，其中尤以伺服器的貢獻更加強勁；累計今年前5月營收4,272.58億元，年減7.32%。

和碩 營收 除息

延伸閱讀

和碩除息行情失靈 股價大跌逾6%

外資擴大買超、三大法人回補639億元！台股飆1228點 上市櫃104檔亮燈

外資轉向！國巨回補鎖漲停、聯電轉賣仍大漲 量價榜揭資金追價力道

SpaceX上市首日大漲 低軌衛星股卻未同慶…華通、昇達科都下挫

相關新聞

晶技5月稅前 EPS 賺0.61元、獲利年增82%

石英元件大廠晶技（3042）15日公告5月自結數，上月歸屬於母公司2.05億元，年增82.9%，稅前每股純益0.61元，業績表現亮眼。

和碩配現金4元除息日重跌6% 慘陷貼息

和碩15日除息，每股配發現金股利4元，除息首日參考價89.1元，但一開盤就貼息，以87元開出，雖一度翻紅至90元， 可惜終場仍是以83.5元收盤，慘陷貼息。

和碩除息行情失靈 股價大跌逾6%

和碩（4938）15日進行除息交易，每股配發4元現金股利，除息參考價為89.1元，惟和碩股價疲弱，終場收在83.5元，下跌5.6元、跌幅6.29%。

凌陽股東會／5月已單月轉盈 最重要目標是推動全年營運轉正

IC設計廠凌陽（2401）15日召開股東會，看待市況，董事長黃洲杰表示，公司5月已單月轉盈，目前最重要目標就是推動全年營運轉正，發言人莊濟安處長則說，隨第3季傳統旺季到來，依照現階段的在手訂單來看，下一季度業績將優於本季，若客戶端未受到記憶體缺貨影響，下半年營運可望持續改善。

PD元件爆缺貨潮、美系大廠上門洽談 鼎元開盤一字鎖漲停

受惠日商淡出引爆光接收器（PD）大缺貨，市場傳出光電廠鼎元（2426）吸引博通等美系光通訊三巨頭主動上門洽談，配合長線訂單能見度直達2028年題材發酵，15日跳空以漲停價74.8元開出後一字鎖死，上漲6.8元，一舉站上5日、10日及20日均線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。