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和碩配現金4元除息日重跌6% 慘陷貼息
和碩15日除息，每股配發現金股利4元，除息首日參考價89.1元，但一開盤就貼息，以87元開出，雖一度翻紅至90元， 可惜終場仍是以83.5元收盤，慘陷貼息。
和碩除息，早盤以87元開低，一度翻紅至90元，可惜後繼乏力，再往下殺低，一度下滑至83.4元，終場收在83.5元，仍深陷貼息窘境。
和碩貼息，但統計外資買賣超發現，15日外資買超和碩5,599張，終止連九賣，投信及自營商也是買超，分別買超52張、582張，三大法人合計買超6,233張。
和碩5月營收959.63億元，月增10.06%，年增11.99%，為今年單月新高，主受惠資訊、通訊及消費性電子三大產品都成長所帶動，其中尤以伺服器的貢獻更加強勁；累計今年前5月營收4,272.58億元，年減7.32%。
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