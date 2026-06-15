和碩除息行情失靈 股價大跌逾6%

和碩（4938）15日進行除息交易，每股配發4元現金股利，除息參考價為89.1元，惟和碩股價疲弱，終場收在83.5元，下跌5.6元、跌幅6.29%。

和碩今年5月營收為959.63億元，月增10.06%、年增11.99%，為今年單月新高；累計和碩今年前五個月營收為4,272.58億元，年減7.32%。

針對5月營收成長，和碩表示，主要是資訊、通訊及消費性電子三大產品皆成長所致，其中，資訊、消費性產品增長較為顯著，歸屬資訊業務的伺服器維持強勢增長；和碩5月NB出貨55~60萬台，略優於上個月出貨表現。

針對和碩三大產品線今年展望，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，第2季預期筆電與PC產品出貨將回升；全年來看，筆電由於有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，第2季受惠於遊戲機新專案與需求回溫，相關營收將較第1季顯著成長；全年將受惠於遊戲機與物聯網新機種帶來的成長動能。

通訊產品部分，鄧國彥表示，預期第2季將出現庫存回補力道；至於網通產品下半年成長幅度將優於上半年。