凌陽股東會／5月已單月轉盈 最重要目標是推動全年營運轉正

IC設計廠凌陽（2401）15日召開股東會，看待市況，董事長黃洲杰表示，公司5月已單月轉盈，目前最重要目標就是推動全年營運轉正，發言人莊濟安處長則說，隨第3季傳統旺季到來，依照現階段的在手訂單來看，下一季度業績將優於本季，若客戶端未受到記憶體缺貨影響，下半年營運可望持續改善。

黃洲杰指出，5月營運已開始轉正，後續維持正向趨勢沒有問題，公司期盼獲利表現能進一步提升，不過當前最大的挑戰仍來自供應鏈，尤其DRAM缺貨與價格上漲，已成為影響產業的重要變數。

他進一步說，DRAM價格持續上揚後，部分終端需求可能受到影響，進而影響原先規劃的出貨量，惟公司已提前與客戶及供應鏈協調備貨，希望將衝擊降到最低。

區分產品線來看，莊濟安補充，車用仍是公司最重要的成長動能，音訊（Audio）產品今年也維持成長，其中車用業務基期已相對墊高，因此相較之下，Audio下半年成長幅度有機會優於車用產品。