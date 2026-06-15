現增案撤銷消除不確定性 聯嘉今日帶量跳空鎖漲停

車用LED製造廠聯嘉（3717）15日開盤跳空大漲，以22.00元開出，隨即在買盤湧入下，強勢鎖在22.25元亮燈漲停，呈現帶量跳空反彈格局，一舉站回5日線與20日線，並挑戰季線。

聯嘉12日晚間公告，考量資本市場波動劇烈，向金管會申請撤銷現金增資發行新股案，並將加計利息退還已繳股款。市場解讀，此舉一舉消除市場先前對擴產籌資的觀望情緒。在不確定性消除下，帶動今日多頭買盤強勢對敲，外盤追價意願強烈。

在基本面表現上，聯嘉第1季稅後純益9,830萬元，每股純益0.47元，創單季新高。公司表示，墨西哥新廠將按計畫於7月量產，下半年出貨動能看俏；除車用本業回溫，聯嘉近年也積極布局AI應用，智能生活環境解決方案已於本季正式出貨。