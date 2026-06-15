PD元件爆缺貨潮、美系大廠上門洽談 鼎元開盤一字鎖漲停

受惠日商淡出引爆光接收器（PD）大缺貨，市場傳出光電廠鼎元（2426）吸引博通等美系光通訊三巨頭主動上門洽談，配合長線訂單能見度直達2028年題材發酵，15日跳空以漲停價74.8元開出後一字鎖死，上漲6.8元，一舉站上5日、10日及20日均線。

鼎元今年以來在高階光通訊題材加持下，股價漲勢洶洶，今年以來波段漲幅已高達333.6%，波段高點更一度觸及88.8元。

AI算力引爆高速光通訊商機，日本PD廠商因產品線轉向不再承接低單價元件，導致現貨市場嚴重的供需失衡，報價頻創天價。

受惠於產品結構與報價效益顯現，鼎元5月合併營收2.33億元，月增11.39%，年增3.12%，創下逾4年新高；第1季稅後純益1,663萬元，單季營運也順利由虧轉盈。

鼎元證實，隨AI算力中心全面導入高階交換器，高階PD元件總體拉貨量呈倍數增長，將規劃資本支出翻倍以擴充光通訊產能。

法人指出，鼎元提前備料且製程穩定，長線有大廠尋求合作的轉單想像空間，隨明年產能全數開出，獲利更具想像空間。