全友奪陸光通訊大單 早盤強攻漲停板

全友（2305）受惠基本面好轉，今日早盤股價直接開出漲停板，上漲2.5元，漲停價位委買張數排隊超過4萬張。據悉，全友子公司上海嘉慧先後打入全球光通訊模組一哥中際旭創，以及最近當紅的大陸光通訊巨頭新易盛供應鏈，成為檯面上唯一直接與大陸兩大光通訊廠有直接業務往來的台廠，並順勢躋身輝達、超微、亞馬遜AWS重要夥伴。

全友集團原是掃描器大廠，近年積極轉型發展光通訊等新業務。隨大陸光通訊巨頭訂單落袋，全友業績噴發，3月起營收年增率都超過七成，4月攻上20多年來新高點1.2億元之後，5月維持1.16億元、歷史第三高佳績，並較去年同期幾近倍增。

全友最新年報揭露，目前上海嘉慧最大客戶為新易盛，搶搭AI光通訊商機列車有成，並在大陸光通訊市場闖出一片天，正逐步在當地站穩市場。

新易盛成立於2008年，總部位於四川省，為全球光通訊模組閃亮的新秀，也是繼中際旭創之後，極少數能獲得輝達、超微、亞馬遜AWS等頂級雲端服務供應商（CSP）青睞的光通訊廠。

業界人士表示，新易盛在全球800G光通訊模組市占率高達25%至40%，與中際旭創、天孚通信並列為大陸光通訊模組三巨頭，市場更將這三家大廠稱為「易中天」，能獲得「易中天」青睞的供應鏈，業績都有望扶搖直上。