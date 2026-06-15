太空新戰場 濾光片供應鏈股價強攻

濾光片兩大供應商統新（6426）、東典光電（6588）15日雙雙大漲，東典光電甫一開盤就迅速衝上漲停，統新則一度攻上漲停，暫報208.5元，上漲近8%。兩者在光通訊族群中顯得尤為突出，主要是因太空敘事引發市場想像，成為SpaceX概念股，推升股價強攻。

上週SpaceX發布AI1衛星設計，嶄露將AI伺服器送上太空的決心，一顆衛星即一櫃AI伺服器，而伺服器間需要進行高速互聯，才能夠將算力效率最大化，此時就需要雷射來進行資料傳輸，而太空中有許多不同的發光源，在衛星接收雷射時，可能就會成為雜訊，因此需要濾光片的協助，才能夠提升資料的有效性及可靠性。

而太空中的環境與地面不同，有著巨大的溫差即強烈的輻射，因此在設計濾光片時就需要考慮到如何抵抗劇烈溫差及輻射損害，還要經過大量測試，才能夠被放上衛星，否則衛星維修不易，如果因濾光片損壞而無法使用，將會造成巨大損失。