快訊

NBA／G5又是逆轉秀！布朗森45分封神戰 尼克94:90終結53年等待奪冠

香蕉熟度決定營養！你適合吃哪一種？ 澱粉、糖分及膳食纖維都會改變

NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

聽新聞
0:00 / 0:00

宏正第1季獲利優於預期 法人看好今年營運逐季成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

宏正（6277）除機櫃業務持續成長以及消費性產品將切入通路，分析師指出，今年成長動能來自於新推出的KVM及Pro AV產品，此外，non-over IP LCD KVM Switch及Pro AV專案型產品也將逐漸貢獻，並持續拓展全球各地客戶下，全年業績有望逐季增溫。

法人機構表示，宏正第1季因高階KVM產品出貨及產能利用率提升，毛利率季、年雙增至60.2%，營利率14.4%，稅後淨利1.29億元，季增37.6%、年增18.5%，每股獲利（EPS）為1.08元，優於預期。

展望第2季營運，亞洲仍為主要成長動能，企業採購需求回溫下，預估單季營收13.2億元，季增2.1%、年增16.6%，毛利率增加至60.2%，營利率14.8%，稅後淨利1.4億元，季增11%、年增125.4%，EPS為1.2元。

展望2026年，因高階KVM及ProAV推出新產品及消費性產品推出以及機櫃業務的成長，預估全年營收54.6億元、年增11%，上修毛利率至59.2%，營利率15.1%，稅後淨利為6億元、年增63.3%，EPS為5元。

宏正 營收 毛利率

延伸閱讀

全民權證／奇鋐 挑價外10%

AI需求加持 半導體下半年景氣看旺

7月漲價添增動能！法人調高「這檔IC設計」股目標價

中國消費放緩 大成南僑調整布局、統一中控續成長

相關新聞

009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

凱基台灣TOP50（009816）的交易成本高於0050和006208，年費用預估達0.3%。儘管支持者認為建倉成本隨時間降低，但實際上，動能策略導致周轉率及成本上升。專家指出，選擇009816需基於其動能策略帶來的報酬。

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

SpaceX即將IPO，早期員工股票價值大幅上升，前焊接工赫南德茲的6500股增值至近278萬元，另名前工程師拉沃伊手中股票高達約2800萬美元。網友熱議股權的重要性，並指出公司成功的倖存者偏差。

00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

國泰全球品牌50（00916）配息由原預估的3.8元大幅縮減至1.92元，年化殖利率隨之從13%降至約7%。投資人對此變化反應熱烈，PTT股板討論火熱，部分人質疑溢價風險及投資執行不當。

3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

國泰全球品牌50（00916）ETF的配息從3.8元腰斬至1.92元，許多投資人追高導致溢價現象。陳重銘分析後指出，溢價高達11%時，應考慮獲利了結，避免盲目追進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。