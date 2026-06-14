宏正第1季獲利優於預期 法人看好今年營運逐季成長

宏正（6277）除機櫃業務持續成長以及消費性產品將切入通路，分析師指出，今年成長動能來自於新推出的KVM及Pro AV產品，此外，non-over IP LCD KVM Switch及Pro AV專案型產品也將逐漸貢獻，並持續拓展全球各地客戶下，全年業績有望逐季增溫。

法人機構表示，宏正第1季因高階KVM產品出貨及產能利用率提升，毛利率季、年雙增至60.2%，營利率14.4%，稅後淨利1.29億元，季增37.6%、年增18.5%，每股獲利（EPS）為1.08元，優於預期。

展望第2季營運，亞洲仍為主要成長動能，企業採購需求回溫下，預估單季營收13.2億元，季增2.1%、年增16.6%，毛利率增加至60.2%，營利率14.8%，稅後淨利1.4億元，季增11%、年增125.4%，EPS為1.2元。

展望2026年，因高階KVM及ProAV推出新產品及消費性產品推出以及機櫃業務的成長，預估全年營收54.6億元、年增11%，上修毛利率至59.2%，營利率15.1%，稅後淨利為6億元、年增63.3%，EPS為5元。