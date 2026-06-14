測試介面雙雄訂單聚焦

測試介面雙雄穎崴（6515）、旺矽（6223）將同步於17日舉行股東會，市場高度關注產業景氣、擴產計畫。穎崴董座王嘉煌在致股東報告書指出，穎崴今年持續投入先進封裝、高階測試相關的測試介面開發，在研發端持續往前瞻技術推進紮根，並因應市場需求拓展相對應的產品線。

他在致股東報告書提到，為維持穎崴的優勢，除外聘技術專家，尋求更精密材料的提升，特別設置RD‐line，用以投入前瞻材料並導入各項新專案小量試產，以滿足市場需求。在人才培育方面，穎崴持續投資人才培育與技術研發創新，每年與中山半導體學院有產學合作外；同時重視公司治理。

另外穎崴股東常會今年將全面改選董事，依據穎崴董事候選人名單，今年董事會提名九席，除董事提五席原班人馬董座王嘉煌、董事劉燈桂、穎崴科技全球業務營運中心執行副總暨發言人陳紹焜、財務長李振昆。另外新延攬電子時報社長黃欽勇擔任董事，取代先前董事CHIANG HOCK WOO等人，獨立董事則擴大至四席，包含現任獨立董事張晋誠、李聰結，及公司董事會提名新任候選人聯發科（2454）顧問暨精測法人董事代表沈維寧、佳邦法人董事代表執行長暨總經理陳培真。至於先前獨立董事王文信已於去年度11月24日辭任並轉任穎崴策略長。

旺矽受惠於AI與HPC晶片強勁需求，高階探針卡訂單暢旺，整體營收與獲利預期逐季創高，且公司正積極擴充VPC與MEMS探針卡產能，加上矽光子（SiPh/CPO）測試商機發酵，法人看好其長期爆發力，營運動能極強。法人指出，為因應市場需求，旺矽將擴產重心放在高階探針卡領域，目標將VPC與MEMS探針卡產能擴增五成，進一步拉升營收貢獻。