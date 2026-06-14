威盛、威鋒、宏達電將釋展望

威盛（2388）、威鋒電子（6756）與宏達電（2498）18日同步召開股東會，並針對下半年營運以及科技產業趨勢釋出最新展望，預料將成為本周台股盤面焦點。

威盛18日股東會預期除報告去年營運成果，也可能釋出對於今年的營運展望。展望2026年，威盛表示，在生成式AI、物聯網與雲端創新的快速普及推動下，科技產業將迎來關鍵轉型期。

威鋒電子短期受PC、NB終端需求保守影響，營運正處於調整期，但長期受惠於USB4與AI周邊規格升級，以及2026年多款高階新品量產，法人預期業績表現將逐漸回穩。

宏達電方面，今年股東會預料將聚焦AI眼鏡發展及未來營運展望。此外，今年股東會紀念品為兼具實用性與時尚感的「HTC三角肩背包」，預料將會有不少股東前往領取。