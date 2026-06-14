聽新聞
0:00 / 0:00
威盛、威鋒、宏達電將釋展望
威盛（2388）、威鋒電子（6756）與宏達電（2498）18日同步召開股東會，並針對下半年營運以及科技產業趨勢釋出最新展望，預料將成為本周台股盤面焦點。
威盛18日股東會預期除報告去年營運成果，也可能釋出對於今年的營運展望。展望2026年，威盛表示，在生成式AI、物聯網與雲端創新的快速普及推動下，科技產業將迎來關鍵轉型期。
威鋒電子短期受PC、NB終端需求保守影響，營運正處於調整期，但長期受惠於USB4與AI周邊規格升級，以及2026年多款高階新品量產，法人預期業績表現將逐漸回穩。
宏達電方面，今年股東會預料將聚焦AI眼鏡發展及未來營運展望。此外，今年股東會紀念品為兼具實用性與時尚感的「HTC三角肩背包」，預料將會有不少股東前往領取。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。