欣興、臻鼎 大摩按讚

AI快速擴張，外資摩根士丹利（大摩）證券看好，光學驅動電路板在AI互連基礎建設擴張下，隨光模組規格升級，PCB需求及價格將迎來階梯式增長。台廠中，按讚欣興（3037）、臻鼎-KY兩檔，目標價分別升至1,285元、666元，皆為「優於大盤」評等。

整體發展趨勢上，大摩科技產業分析師高燕禾表示，AI投資循環邁入新階段，其中光學連接（Optical Connectivity）變得與算力同等重要。

超大型雲端業者持續擴大AI相關規模，例如從數萬顆GPU提升至數十萬顆，間接帶動光收發器需求快速攀升。此外，多數投資人目前多聚焦GPU、網通晶片及光模組等受惠族群，但供應鏈下游PCB廠同樣具備長線成長潛力。

高燕禾分析，這波商機不僅來自出貨量成長，產品價值量同步提升。隨著光收發器規格由400G升級至800G，並進一步邁向1.6T，PCB複雜度持續提高，包括層數增加、高階CCL材料升級等，皆帶動每個光模組PCB價格提升。

此外，2025至2028年間，光收發器PCB市場年均複合成長率（CAGR）將達83%。大摩預估，AI光收發器PCB整體潛在市場規模（TAM）可望由2025年的6.2億美元，大幅成長至2028年的37.7億美元。因此隨產品規格升級與價格提升，具備高階技術能力的PCB廠商，獲利表現與市場回報可望同步受惠。

台廠中，大摩將欣興目標價由1,225元升至1,285元，若AI伺服器、通用伺服器與PC需求優於預期，樂觀情境下目標價更上看至2,190元；臻鼎由570元升至666元，為此趨勢下最具吸引力的潛在受惠公司。

值得注意的是，大摩假設，臻鼎若能將Google TPU載板做到完美，且進一步擴大其他國際ASIC/GPU客戶，甚至臻鼎在製程執行力與良率表現優異下，輝達AI PCB供應鏈中市占率有機會提升至20%至30%等樂觀情境，目標價有望達946元。

高燕禾補充，臻鼎在「AI長期需求、產品平均售價（ASP）走揚、市占率擴張」等三大引擎驅動下，營運具想像空間。事實上，隨著產業邁向1.6T以上高速傳輸規格，客戶認證門檻提高，改良型半加成法等先進製程技術的重要性也同步提升。