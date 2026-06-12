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偉訓簡化集團投資架構 通過清算2家子公司

中央社／ 台北12日電
股市示意圖。圖／ingimage
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偉訓今天晚間召開重大訊息記者會，宣布審計委員會及董事會決議通過Poyun Co.（Cayman）（簡稱「KPY」）及True VoiceLimited（Cayman）（簡稱TVL）等2家子公司辦理清算程序。

偉訓財務主管林永祥說明，KPY和TVL主要功能為投資控股公司，本身未具實質營運功能。偉訓擬簡化集團投資架構，就各項方案進行評估並委請會計師及律師出具意見，規劃將KPY及TVL辦理清算作業。

偉訓指出，KPY及TVL清算後的剩餘資產，將優先償還集團內部欠款，如仍有未能清償之債務，將依法辦理相關債權拋棄事宜。

偉訓表示，此次清算程序屬集團內部組織重整及資源調整，對整體營運及股東權益無重大不利影響，此案今天經偉訓審計委員會及董事會通過後，後續作業將依相關法令程序，並提報審計委員會及董事會通過，並依規定發布重訊。

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