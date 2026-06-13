昇陽半第2季營收估創高

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（12）日除息，並一日完成填息。5月業績創歷史新高，法人估計，本季營收應可改寫新猷，第3季業績有機會更上層樓。

昇陽半去年度每股配發2.70198874元現金股利，昨日除息，股價收盤上漲13.5元，以315元作收。

昇陽半累計前五月合併營收22.47億元，年增27.3％，首季每股純益1.61元。5月與4月業績分別為歷史新高與第三高表現，法人看好本季營收創單季新高無虞。昇陽半持續擴產，成長動能強，法人也評估第3季業績還有機會持續改寫新紀錄。

昇陽半董事長梁明成先前表示，再生晶圓業務希望跟隨客戶成長動能，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生。至於晶圓薄化業務過去針對一般性的產品，但近三年轉型集中在AI應用，如高功率或高電流的應用，相關需求也愈來愈多。

昇陽半除了今年持續擴產，正興建中港廠Fab3B，總經理蔡幸川說，新廠2027年底可量產啟用。