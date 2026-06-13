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瑞智擬跨科技產業鏈
壓縮機大廠瑞智（4532）昨（12）日召開股東會，總經理馮明法表示，今年壓縮機銷售目標挑戰2,450萬台以上、續創歷史新高，並希望打入科技產業領域。
馮明法指出，瑞智將深化上下游策略聯盟，推進全球布局，確保各投資基地獲利，將加大研發投入並全面推動精益生產，儲備全球運營人才、導入AI科技精進流程以提升效率與營收獲利。
瑞智表示，去年完成北美Unitary與中東非洲系列化產品，在中國大陸市場完成1HP~1.5HP最優化pump、乾衣機變頻與北美除濕機最優機型。未來在壓縮機本業穩健成長的根基下，研究切入科技產業供應鏈。
瑞智昨日股東會順利改選六席董事及三席獨董改選，聲寶拿下三席董事，法人代表包含董事長陳盛沺、楊正民與馮明法，中鋼、夏普及銓寶各拿下一席。
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